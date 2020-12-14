Соболев приступил к беговой работе
21:31
Нападающий «Спартака» Александр Соболев продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает пресс-служба красно-белых.
23-летний футболист приступил к беговой работе на футбольном поле после операции на мениске.
Возвращение в общую группу ожидается на зимних сборах команды.
В текущем сезоне Соболев провел 13 матчей за красно-белых, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Форвард был прооперирован в конце ноября в Риме (Италия).
«Спартак» с 35 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России после 18 туров.
? Александр Соболев приступил к следующему этапу реабилитации — бегу на поле ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 14, 2020
Здоровья, Саша! ? pic.twitter.com/QHqMpbSS2p
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