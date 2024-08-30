Соболев назвал переход в «Зенит» главным вызовом в своей карьере

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в интервью клубной пресс-службе поделился эмоциями от перехода в петербургскую команду.

Ранее действующий чемпион России по футболу объявил о переходе 27-летнего форварда из московского «Спартака». Соболев подписал контракт по схеме 3+1, ориентировочная сумма трансфера — 10 миллионов евро.

«Эмоции только положительные! Я долго этого ждал. Все мы знаем, что история с моим переходом длилась очень долго, и наконец-то это свершилось. Эмоции просто зашкаливают! Настолько, что я не могу подобрать слов. Я просто счастлив!

Переговоры? Не знаю, можно ли раскрывать все детали... Были моменты, когда я уже думал, что все сорвалось, были моменты, когда я должен был выезжать в Петербург на следующий день, но в итоге никуда не выезжал. Для меня лично это было очень тяжело эмоционально, но я рад, что все закончилось именно так, что я теперь игрок «Зенита», — цитирует Соболева официальный сайт клуба.

Также игрок ответил на вопрос, что для него значит переход в петербургский клуб.

«Зенит» — главный вызов в моей карьере? Сто процентов. Это сильнейший клуб России, шесть чемпионств подряд, сезон столетия... Это большая ответственность для меня, это большой вызов. Я хочу принять его и пройти достойно», — добавил Соболев.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.