Ледяхов о нападающих «Зенита»: «У Соболева будет запредельная мотивация»

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов перед матчем 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» в интервью «СЭ» предположил, что бывший нападающий красно-белых Александр Соболев начнет игру в запасе сине-бело-голубых.

— Кто сыграет на острие атаки?

— Либо Кассьерра, либо Лусиано. А, может, Семак с первых минут выпустит и двух номинальных форвардов. Почему нет?

— Игра Соболева за «Зенит» уже становится мемом?

— Да уж... Никак не может забить. Другое дело, что сегодня у него мотивация будет запредельная. Захочет доказать свою состоятельность своей бывшей команде. Однако игру он точно начнет в запасе.