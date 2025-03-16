Гол Зотова принес «Рубину» победу над «Пари НН»

«Рубин» дома обыграл «Пари НН» в матче 21-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 72-й минуте записал на свой счет полузащитник казанцев Александр Зотов, вышедший на замену во втором тайме.

«Рубин» (32 очка) поднялся на седьмое место в РПЛ, обойдя «Ростов» (30). «Пари НН» (19) остается 13-м в турнирной таблице.