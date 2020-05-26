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Со строителями «Тушино-2018» рассчитаются в ближайшее время. Это сделает компания, которая выступает подрядчиком у ОАО «Стадион «Спартак»

20:52
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Сегодня Telegram-канал Baza сообщил, что строители ЖК «Тушино-2018» устроили собрание из-за задержки зарплаты, на место прибыли полиция и ОМОН. По данным издания, во вторник рабочим обещали выплатить долги, но этого не произошло.

Застройщиком с недавнего времени стало ОАО «Стадион «Спартак», которое наняло в качестве одного из подрядчиков компанию BOES.

— Определенная задержка по заработной плате действительно имеется, — сказали «СЭ» в ОАО «Стадион «Спартак». — Это связано с тем, что большую часть периода самоизоляции работы не велись, в возведении объектов и, как следствие, кассовых операциях возникли паузы. Сейчас строительство возобновилось, вопрос с расчетом с подрядчиком и, соответственно, с оплатой труда будет решен в ближайшее время. (Вячеслав Короткин)

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