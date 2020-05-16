Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему выступал против возобновления чемпионата России. Накануне было принято решение, что чемпионат РПЛ должен возобновиться в конце июня.

— Я смотрю на возможные риски и на те сложности, с которыми столкнется любой тренер в этой ситуации, — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале Nobel. — Возвращение легионеров, количество тренировочных дней, но больше всего меня беспокоит разница между сезонами. Потому что получается минимальная разница между этим и следующим сезоном. А в российской премьер-лиге есть 140 футболистов, у которых заканчиваются контракты в конце этого сезона. Будет очень короткое время, чтобы поменять команду, заключить контракты и подготовить состав к следующему сезону.

Шесть команд, которые борются за право остаться в РПЛ. И будет очень сложно вести переговоры с игроками, потому что непонятно, как сложится их судьба. Футболисты будут принимать решение по факту.

Я сейчас не говорю о привязке к деньгам, потому что не в курсе относительно спонсорских контрактов. Говорю с точки зрения методики, сточки зрения тренерских проблем.