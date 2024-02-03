Смородская: «Сейчас покупка любого иностранца — игра в русскую рулетку»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что большинство иностранцев куплены российскими клубами с переплатой.

«Практически все иностранные игроки, которые приходят в РПЛ, куплены с переплатой. Тот, кто угадает с футболистом — счастливчик. Потому что сейчас покупка любого иностранца — игра в русскую рулетку. Выбор стал меньше и сложнее договориться», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

Этой зимой в российские клубы перешли следующие легионеры Кевин Кастаньо («Краснодар»), Нино, Артур, Педро (все — «Зенит»), Жерзиньо Ньямси, Саид Хамулич (оба — «Локомотив»), Манфред Угальде («Спартак»), Роналдо, Умар Сако (оба — «Ростов»).