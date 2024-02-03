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3 февраля, 07:29

Глебов рассказал, что игроки «Ростова» подарили Карпину на день рождения

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, как команда поздравила главного тренера Валерия Карпина с днем рождения. 2 февраля ему исполнилось 55 лет.

«Конечно, поздравили Карпина всей командой. Подарили бутылочку 12-летнего виски. Думаю, Валерию Георгиевичу подарок понравился, хоть он и не подал вида», — цитирует Sport24 Глебова.

В марте 2022 года Карпин вернулся в «Ростов». Ранее он уже работал в клубе — с 2017 по 2021 год.

Валерий Карпин. Судьи нервируют Карпина даже в день рождения. Но «Ростов» с Глушаковым все равно победил
Источник: https://sport24.ru/football/news-617423-kapitan-rostova-glebov-podarili-karpinu-butylochku-viski-valeriy-georgiyevich-ne-podal-vida-chto-yemu-ponravilos
Валерий Карпин
Данил Глебов
Футбол
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
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 - : -
2.03 19:00
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 - : -
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