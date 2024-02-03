Глебов рассказал, что игроки «Ростова» подарили Карпину на день рождения
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, как команда поздравила главного тренера Валерия Карпина с днем рождения. 2 февраля ему исполнилось 55 лет.
«Конечно, поздравили Карпина всей командой. Подарили бутылочку 12-летнего виски. Думаю, Валерию Георгиевичу подарок понравился, хоть он и не подал вида», — цитирует Sport24 Глебова.
В марте 2022 года Карпин вернулся в «Ростов». Ранее он уже работал в клубе — с 2017 по 2021 год.
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|1.03
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
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|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
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|2.03
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|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
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Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
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Зенит – Спартак
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|3.03
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|
Пари НН – Факел
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Зенит
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|
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