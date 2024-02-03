Глебов рассказал, что игроки «Ростова» подарили Карпину на день рождения

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, как команда поздравила главного тренера Валерия Карпина с днем рождения. 2 февраля ему исполнилось 55 лет.

«Конечно, поздравили Карпина всей командой. Подарили бутылочку 12-летнего виски. Думаю, Валерию Георгиевичу подарок понравился, хоть он и не подал вида», — цитирует Sport24 Глебова.

В марте 2022 года Карпин вернулся в «Ростов». Ранее он уже работал в клубе — с 2017 по 2021 год.