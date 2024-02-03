Нигматуллин: «В обойме «Спартака» сейчас и так полно голкиперов, даже своих некуда девать»

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что красно-белые хотят приобрести нового вратаря.

«В обойме «Спартака» сейчас и так полно голкиперов, даже своих некуда девать. Вряд ли «Локомотив» захочет отдавать Лантратова, ведь тогда они усилят конкурента. А если говорить о Агкацеве, то ему, конечно, хочется постоянно выходить на поле, но где он в таком случае будет играть? В «Спартаке-2»? Ведь Максименко, Селихов и Свинов ему просто так свое место не уступят», — цитирует «РБ Спорт» Нигматуллина.

В этом сезоне Селихов сыграл 7 матчей и пропустил 8 голов. На счету Максименко 16 игр и 19 пропущенных мячей.