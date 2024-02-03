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3 февраля, 02:55

Нигматуллин: «В обойме «Спартака» сейчас и так полно голкиперов, даже своих некуда девать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что красно-белые хотят приобрести нового вратаря.

«В обойме «Спартака» сейчас и так полно голкиперов, даже своих некуда девать. Вряд ли «Локомотив» захочет отдавать Лантратова, ведь тогда они усилят конкурента. А если говорить о Агкацеве, то ему, конечно, хочется постоянно выходить на поле, но где он в таком случае будет играть? В «Спартаке-2»? Ведь Максименко, Селихов и Свинов ему просто так свое место не уступят», — цитирует «РБ Спорт» Нигматуллина.

В этом сезоне Селихов сыграл 7 матчей и пропустил 8 голов. На счету Максименко 16 игр и 19 пропущенных мячей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-ne-dumayu-chto-lokomotiv-zahochet-prodavat-lantratova-v-spartak/
Илья Лантратов
Руслан Нигматуллин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
4
2
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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