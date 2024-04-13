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Сегодня, 19:44

Смородская: «От Абаскаля вреда столько, что денег не жалко»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что Гильермо Абаскалю нужно выплатить любую компенсацию и уволить его с поста главного тренера команды.

«Конечно, Абаскаля гнать надо давно. По-моему, я одна говорю об этом круглые сутки. Он вообще не тренер. Он за полтора года не поставил игру, не сплотил команду, не умеет ничего. Это хлестаковщина — изображение того, чем он не умеет занимать. Надо сделать ему подарок в виде неустойки за расторжение контракта. Он вреда нанес столько, что никаких денег не жалко. Любую ли сумму неустойки надо выплатить? Конечно», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

13 апреля «Спартак» на выезде проиграл «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ. Красно-белые с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» примет отставку Абаскаля, если он захочет уйти по собственному желанию. 35-летний испанец возглавляет московскую команду с лета 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Гильермо Абаскаль
Ольга Смородская
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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