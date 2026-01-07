Смородская не верит в успех Карседо: «Такой большой клуб, как «Спартак», ему не потянуть»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на назначение Хуана Карседо главным тренером «Спартака».

«Не очень верю в его успех, потому что он не работал в больших чемпионатах и с большими клубами. Последнее его место самостоятельной работы — это Кипр. Чемпионат там, конечно же, не соответствует нашему. Думаю, что такой большой клуб, как «Спартак», ему не потянуть», — сказала Смородская «СЭ».

Предыдущим местом работы Карседо был «Пафос». Летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом действует до лета 2028 года.