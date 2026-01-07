Смородская — о «Динамо»: «Очень специфический клуб. Никакой тренер ему не поможет»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о московском «Динамо».

«Динамо» — очень специфический клуб. Они хотят всего быстро, сразу, быть в дамках. Так не бывает в футболе. Требуется кропотливая работа. Они уволили Карпина, когда он только начал нормально работать. Вырисовывалась игра, которую ставил Валерий Георгиевич, и его уволили. Да, там не светило никаких первых мест. И сейчас их не будет! Нужно иметь терпение и глубокое понимание футбола, чтобы не расставаться с хорошими тренерами. «Динамо» никакой тренер не поможет. Они сами своими решениями загоняют себя в яму», — сказала Смородская «СЭ».

23 декабря «Динамо» объявило, что до конца сезона команду будет возглавлять Ролан Гусев, который стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Валерия Карпина.

Бело-голубые ушли на зимнюю паузу на десятом месте в турнирной таблице РПЛ — команда набрала 21 очко в 18 турах.