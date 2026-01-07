Смородская — о возможном бесплатном уходе Бонгонды из «Спартака»: «Очень стремная и неправильная политика клуба»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» высказалась о возможном уходе полузащитника Тео Бонгонды из «Спартака».
Ранее журналист Саша Тавольери сообщил, что Бонгонда бесплатно покинет московскую команду.
«Это очень стремная и неправильная политика клуба. Нельзя отпускать игроков, за которых были заплачены серьезные деньги. Это просто нонсенс. Тем более у Бонгонды было достаточно времени до конца контракта, можно было попытаться его продать хоть за какие-то деньги», — сказала Смородская «СЭ».
Бонгонда перешел в «Спартак» летом 2023 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро с учетом бонусов. Полузащитник провел 74 матча за московскую команду во всех турнирах, отметившись 16 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027-го.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
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2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
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4
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
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5
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
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8
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
9
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
10
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1