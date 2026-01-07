Смородская — о возможном бесплатном уходе Бонгонды из «Спартака»: «Очень стремная и неправильная политика клуба»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» высказалась о возможном уходе полузащитника Тео Бонгонды из «Спартака».

Ранее журналист Саша Тавольери сообщил, что Бонгонда бесплатно покинет московскую команду.

«Это очень стремная и неправильная политика клуба. Нельзя отпускать игроков, за которых были заплачены серьезные деньги. Это просто нонсенс. Тем более у Бонгонды было достаточно времени до конца контракта, можно было попытаться его продать хоть за какие-то деньги», — сказала Смородская «СЭ».

Бонгонда перешел в «Спартак» летом 2023 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро с учетом бонусов. Полузащитник провел 74 матча за московскую команду во всех турнирах, отметившись 16 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027-го.