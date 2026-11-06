Смородская: «Евсеев не тренер для топ-клубов. Ему еще учиться и учиться»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о возможном назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера московской команды.

«Я точно против того, чтобы Евсеев стал тренером «Локомотива». Он никак не подходит для тренера топ-клубов, вот абсолютно никак. Ему еще нужно учиться и учиться. Евсеев как тренер ниже уровнем того же Галактионова практически во всех компонентах. Это будет неправильный выбор, если руководство «Локомотива» назначит Евсеева», — сказала Смородская «СЭ».

Евсеев возглавляет махачкалинское «Динамо» с декабря 2025 года.

Ранее СМИ сообщали, что нынешний главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов может покинуть команду после матча с «Рубином» в 14-м туре РПЛ.

«Локомотив» с 11 очками после 13 матчей занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Кирилл Радченко