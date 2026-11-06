Впервые в истории РПЛ два футболиста разделили награду за лучший гол месяца

Полузащитники ЦСКА Иван Обляков и «Ахмата» Лечи Садулаев стали совместными обладателями награды «Гол месяца» в РПЛ по итогам октября, сообщает пресс-служба лиги.

По результатам голосования оба футболиста набрали одинаковое количество побед. Они разделили первое место в опросе экспертов РПЛ, Садулаев выиграл голосование комментаторов «Матч Премьер», а Обляков — болельщиков.

Поскольку результаты экспертного голосования не давали преимущества ни одному из претендентов, окончательное решение приняла лига. Впервые за время существования премии два игрока признаны победителями одной номинации.

Обляков получил награду за гол с дальней дистанции после розыгрыша штрафного в ворота «Родины» (3:0) в 10-м туре.

Садулаев отмечен за гол «Зениту» (2:3) в 11-м туре после длинной передачи Эгаша Касинтуры.

Для обоих футболистов эта награда стала первой в карьере.