Тренер «Зенита» Семак о допуске россиян к международным турнирам: «Решения пока нет и страдают спортсмены и болельщики»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возвращении россиян на международную арену в хоккее и других видах спорта.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) разрешить российским сборным участвовать в турнирах под эгидой организации. О нежелании играть против сборной России после решения CAS заявили хоккейные федерации Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Чехии. В Латвии отказ от матчей с российскими командами закреплен законодательно.

«Вы видите, как все сложно на самом деле. Решение [CAS] есть, но насколько будут его все соблюдать, здесь тоже большой вопрос. Здесь, к большому сожалению, что хоккей, что футбол упираются на решение некоторых стран. Там, где влияние стран, которые находятся сейчас в конфронтации, меньше, там и проблем меньше. Много индивидуальных видов спорта, где разрешили, и наши спортсмены участвуют, они допущены. Почему это не везде и как это регулируют с точки зрения взаимоотношения между федерациями, это достаточно сложный вопрос.

Но все мы, безусловно, ждем, когда все виды спорта и все спортсмены будут в равных условиях, и будем принимать участие во всех турнирах. Почему тогда другие страны допускают, которые принимает участие во множестве конфликтов, а Россию не допускают, здесь вопрос, который все прекрасно понимают, но решения пока нет и страдают в большей степени сейчас спортсмены и болельщики», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

По информации СМИ, совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) не смог определиться с решением по допуску российских сборных к международным турнирам в ходе заседания 5 ноября.