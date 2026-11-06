Тренер «Зенита» Семак о допуске россиян к международным турнирам: «Решения пока нет и страдают спортсмены и болельщики»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возвращении россиян на международную арену в хоккее и других видах спорта.
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) разрешить российским сборным участвовать в турнирах под эгидой организации. О нежелании играть против сборной России после решения CAS заявили хоккейные федерации Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Чехии. В Латвии отказ от матчей с российскими командами закреплен законодательно.
«Вы видите, как все сложно на самом деле. Решение [CAS] есть, но насколько будут его все соблюдать, здесь тоже большой вопрос. Здесь, к большому сожалению, что хоккей, что футбол упираются на решение некоторых стран. Там, где влияние стран, которые находятся сейчас в конфронтации, меньше, там и проблем меньше. Много индивидуальных видов спорта, где разрешили, и наши спортсмены участвуют, они допущены. Почему это не везде и как это регулируют с точки зрения взаимоотношения между федерациями, это достаточно сложный вопрос.
Но все мы, безусловно, ждем, когда все виды спорта и все спортсмены будут в равных условиях, и будем принимать участие во всех турнирах. Почему тогда другие страны допускают, которые принимает участие во множестве конфликтов, а Россию не допускают, здесь вопрос, который все прекрасно понимают, но решения пока нет и страдают в большей степени сейчас спортсмены и болельщики», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.
По информации СМИ, совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) не смог определиться с решением по допуску российских сборных к международным турнирам в ходе заседания 5 ноября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1