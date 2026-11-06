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Тренер «Зенита» Семак о допуске россиян к международным турнирам: «Решения пока нет и страдают спортсмены и болельщики»

Сергей Филин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возвращении россиян на международную арену в хоккее и других видах спорта.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) разрешить российским сборным участвовать в турнирах под эгидой организации. О нежелании играть против сборной России после решения CAS заявили хоккейные федерации Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Чехии. В Латвии отказ от матчей с российскими командами закреплен законодательно.

«Вы видите, как все сложно на самом деле. Решение [CAS] есть, но насколько будут его все соблюдать, здесь тоже большой вопрос. Здесь, к большому сожалению, что хоккей, что футбол упираются на решение некоторых стран. Там, где влияние стран, которые находятся сейчас в конфронтации, меньше, там и проблем меньше. Много индивидуальных видов спорта, где разрешили, и наши спортсмены участвуют, они допущены. Почему это не везде и как это регулируют с точки зрения взаимоотношения между федерациями, это достаточно сложный вопрос.

Но все мы, безусловно, ждем, когда все виды спорта и все спортсмены будут в равных условиях, и будем принимать участие во всех турнирах. Почему тогда другие страны допускают, которые принимает участие во множестве конфликтов, а Россию не допускают, здесь вопрос, который все прекрасно понимают, но решения пока нет и страдают в большей степени сейчас спортсмены и болельщики», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

По информации СМИ, совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) не смог определиться с решением по допуску российских сборных к международным турнирам в ходе заседания 5 ноября.

Источник: ФК «Зенит»
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Сергей Семак
Футбол
Хоккей
Сборная России по хоккею
ФК Зенит
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2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
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 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
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