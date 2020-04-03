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Смолов считает, что в России будет не самая благоприятная ситуация с коронавирусом

20:55
Федор Смолов. Фото AFP
Федор Смолов. Фото AFP
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Форвард «Сельты» Федор Смолов считает, что ситуация с коронавирусом в России будет неблагоприятной.

— Не хочу быть пессимистом, но я ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация. Насколько мне известно, тесты были закуплены поздно, да еще и в небольшом количестве. Но будем надеяться... Несмотря ни на что, я бы с удовольствием прилетел сейчас в Москву. Тоже сидел бы на карантине в четырех стенах, но это хотя бы дома. Говорят, что уже закрывают все рейсы в Россию? Я видел, да, мне присылали", — сказал Смолов в прямом эфире Instagram с комментатором Нобелем Арустамяном.

30-летний Федор Смолов в текущем сезоне провел шесть матчей за «Сельту» и забил один мяч.

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