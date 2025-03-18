Источник: Тикнизян может перейти в «Жирону»

Наир Тикнизян, защитник «Локомотива» и сборной Армении, может перейти в испанскую «Жирону», сообщает «РБ Спорт».

Клуб ищет замену Мигелю Гутьерресу, который, скорее всего, покинет «Жирону» летом. Испанец может вернуться в «Реал», где он начинал карьеру, или перейти в «Ливерпуль».

Тикнизян — один из кандидатов на место 23-летнего Гутьерреса. Ранее армянина интересовали и другие клубы испанской лиги, включая «Севилью» и «Леганес».

В текущем сезоне Тикнизян забил два мяча и отдал четыре голевые передачи в 27 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Гутьеррес забил два гола и отдал шесть результативных передач в 32 матчах.