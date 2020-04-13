Смолов пожертвовал миллион рублей на борьбу с коронавирусом

Нападающий «Сельты» Федор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», пожертвовал миллион рублей московской станции скорой помощи на борьбу с коронавирусом. На эти деньги врачи уже закупили респираторы, маски, бактерицидные лампы и специальные очки для медиков, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Ранее Смолов вернулся в Россию из Испании. Форвард согласовал свой отъезд с клубом и пересек границу с соблюдением всех необходимых формальностей.

В России по последним данным Роспотребнадзора зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.