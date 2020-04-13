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Смолов пожертвовал миллион рублей на борьбу с коронавирусом

12:10
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», пожертвовал миллион рублей московской станции скорой помощи на борьбу с коронавирусом. На эти деньги врачи уже закупили респираторы, маски, бактерицидные лампы и специальные очки для медиков, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Ранее Смолов вернулся в Россию из Испании. Форвард согласовал свой отъезд с клубом и пересек границу с соблюдением всех необходимых формальностей.

В России по последним данным Роспотребнадзора зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

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