«Челси»! «Челси»! Смолов потроллил Захаряна на виду у журналистов
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян после завершения матча 8-го тура РПЛ против «Урала» (2:1) вышел пообщаться с журналистами.
Чаще всего его спрашивали не о матче, а о ситуации с несостоявшимся переходом в лондонский «Челси».
Этим воспользовался партнер Захаряна по «Динамо» Федор Смолов. Он специально прошел мимо Арсена и журналистов, скандируя название английского клуба: «Челси»! «Челси»! «Челси»!»
Захарян улыбкой отреагировал на поступок партнера по команде.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|17-2
|17
|
2
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
3
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
4
|Спартак
|7
|5
|1
|1
|18-5
|16
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|2
|1
|16-7
|14
|
6
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|4
|0
|12-9
|13
|
8
|Локомотив
|7
|2
|3
|2
|12-13
|9
|
9
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|7
|2
|3
|2
|9-11
|9
|
12
|Ахмат
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|- : -
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|7
|1
|1
Новости