«Челси»! «Челси»! Смолов потроллил Захаряна на виду у журналистов

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян после завершения матча 8-го тура РПЛ против «Урала» (2:1) вышел пообщаться с журналистами.

Чаще всего его спрашивали не о матче, а о ситуации с несостоявшимся переходом в лондонский «Челси».

Этим воспользовался партнер Захаряна по «Динамо» Федор Смолов. Он специально прошел мимо Арсена и журналистов, скандируя название английского клуба: «Челси»! «Челси»! «Челси»!»

Захарян улыбкой отреагировал на поступок партнера по команде.