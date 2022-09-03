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3 сентября, 23:41

«Челси»! «Челси»! Смолов потроллил Захаряна на виду у журналистов

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян и Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян после завершения матча 8-го тура РПЛ против «Урала» (2:1) вышел пообщаться с журналистами.

Чаще всего его спрашивали не о матче, а о ситуации с несостоявшимся переходом в лондонский «Челси».

Этим воспользовался партнер Захаряна по «Динамо» Федор Смолов. Он специально прошел мимо Арсена и журналистов, скандируя название английского клуба: «Челси»! «Челси»! «Челси»!»

Захарян улыбкой отреагировал на поступок партнера по команде.

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1.61

Х2

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ТБ 2.5

17%

1.72
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Спартак
Зенит

П2

25%

1.96

ТБ 2.5

24%

1.73

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Арсен Захарян
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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4
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
5
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