РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Смолов пошутил над россиянами, которые скупали гречку и туалетную бумагу во время пандемии

22:11
Федор Смолов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Федор Смолов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Теги:

Форвард «Сельты» Федор Смолов высказался по поводу россиян, которые скупали гречку и туалетную бумагу во время пандемии коронавируса. Испанский клуб арендовал его у «Локомотива» до конца сезона.

— Я видел, что гречка и туалетная бумага были самым необходимым, — сказал Смолов в прямом эфире Instagram с комментатором Нобелем Арустамяном. — У людей что, с этим карантином отключили воду параллельно с этим? Я не понимаю. Гречка или паэлья? Я бы съел гречку, давно ее не ел. Здесь она не очень распространена. Я не умею готовить. Если начну что-то делать, то это будет провал. Лучше воспользуюсь доставкой. В основном это фастфуд, конечно, бургеры, пицца, кебабы...

30-летний Федор Смолов в текущем сезоне провел шесть матчей за «Сельту» и забил один мяч.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3890
Все опросы
Как можно завершить чемпионат России по футболу-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир