Смолов пошутил над россиянами, которые скупали гречку и туалетную бумагу во время пандемии

Форвард «Сельты» Федор Смолов высказался по поводу россиян, которые скупали гречку и туалетную бумагу во время пандемии коронавируса. Испанский клуб арендовал его у «Локомотива» до конца сезона.

— Я видел, что гречка и туалетная бумага были самым необходимым, — сказал Смолов в прямом эфире Instagram с комментатором Нобелем Арустамяном. — У людей что, с этим карантином отключили воду параллельно с этим? Я не понимаю. Гречка или паэлья? Я бы съел гречку, давно ее не ел. Здесь она не очень распространена. Я не умею готовить. Если начну что-то делать, то это будет провал. Лучше воспользуюсь доставкой. В основном это фастфуд, конечно, бургеры, пицца, кебабы...

30-летний Федор Смолов в текущем сезоне провел шесть матчей за «Сельту» и забил один мяч.