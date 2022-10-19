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Сегодня, 11:08

Смолов мог перейти в «Галатасарай», но трансфер сорвался из-за травмы футболиста

Читать «СЭ» в
Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов мог продолжить карьеру в турецком «Галатасарае». Об этом сообщает журналист Грант Гетадарян в своем Telegram-канале.

По информации источника, турецкий клуб предлагал Смолову двухлетний контракт с опцией продления еще на год. Отмечается, что «Галатасарай» был готов закрыть сделку и провел финальные переговоры с «Динамо», однако в конце августа 32-летний россиянин получил травму, из-за чего трансфер сорвался.

В нынешнем сезоне Смолов провел за «Динамо» 14 матчей, забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://t.me/kriksharapova/1309
Федор Смолов
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
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 11
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Оренбург

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Спартак

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Зенит

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 12 1 3
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