Смолов мог перейти в «Галатасарай», но трансфер сорвался из-за травмы футболиста

Нападающий «Динамо» Федор Смолов мог продолжить карьеру в турецком «Галатасарае». Об этом сообщает журналист Грант Гетадарян в своем Telegram-канале.

По информации источника, турецкий клуб предлагал Смолову двухлетний контракт с опцией продления еще на год. Отмечается, что «Галатасарай» был готов закрыть сделку и провел финальные переговоры с «Динамо», однако в конце августа 32-летний россиянин получил травму, из-за чего трансфер сорвался.

В нынешнем сезоне Смолов провел за «Динамо» 14 матчей, забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.