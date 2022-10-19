Лаксальт: «Надеюсь, что на каждой позиции в «Динамо» будет по два хороших игрока»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем игровом времени в клубе.

— Вы пропустили несколько матчей из-за травм. Сейчас вас устраивает ваше игровое время?

— В прошлой игре прямо перед матчем с ЦСКА у меня была температура. Я точно не мог играть. Вы понимаете, что такое пропустить 3-4 дня тренировок. До этого я сыграл в четырех матчах подряд. Да, провел не полные матчи, но в конце концов я был в форме. Чувствовал себя все лучше и лучше. Сейчас чувствую себя прекрасно.

— У вас есть какое-то соглашение со Скопинцевым об игровом времени?

— Нет-нет, если в команде есть два хороших игрока, которые могут выступать на одной позиции, тренер должен выбирать. Это все. Думаю, это хорошо. Надеюсь, что на каждой позиции в «Динамо» будет по два таких хороших игрока.

В этом сезоне 29-летний футболист провел лишь 4 матча в РПЛ, не отметившись результативными действиями.