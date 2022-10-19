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Лаксальт: «Надеюсь, что на каждой позиции в «Динамо» будет по два хороших игрока»

Лаксальт ответил на вопрос о своем игровом времени в «Динамо»
Антон Иванов
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем игровом времени в клубе.

— Вы пропустили несколько матчей из-за травм. Сейчас вас устраивает ваше игровое время?
— В прошлой игре прямо перед матчем с ЦСКА у меня была температура. Я точно не мог играть. Вы понимаете, что такое пропустить 3-4 дня тренировок. До этого я сыграл в четырех матчах подряд. Да, провел не полные матчи, но в конце концов я был в форме. Чувствовал себя все лучше и лучше. Сейчас чувствую себя прекрасно.

— У вас есть какое-то соглашение со Скопинцевым об игровом времени?

— Нет-нет, если в команде есть два хороших игрока, которые могут выступать на одной позиции, тренер должен выбирать. Это все. Думаю, это хорошо. Надеюсь, что на каждой позиции в «Динамо» будет по два таких хороших игрока.

В этом сезоне 29-летний футболист провел лишь 4 матча в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
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 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
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 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
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 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
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 Факел 13 1 8 4 16-23 11
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 Химки 13 2 3 8 13-23 9
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