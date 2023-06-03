Смольников отказался отвечать на вопрос о своем будущем в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Игорь Смольников отказался отвечать на вопрос о своем будущем.

Ранее председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных заявил, что продление контракта со Смольниковым не приоритет для «Локомотива»

34-летний защитник подписал контракт с железнодорожниками в феврале 2023 года, который рассчитан до конца этого сезона. В этом сезоне на его счету 9 матчей.