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Сегодня, 13:25

Нагорных: «Продление контракта со Смольниковым не приоритет для «Локомотива»

Руслан Минаев
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал будущее защитника Игоря Смольникова, у которого в конце этого сезона заканчивается контракт.

«Ведутся ли переговоры о продлении контракта со Смольниковым? Я сейчас не готов ответить. Наверно, потому это не самая приоритетная тема для клуба», — цитирует Нагорных «РБ Спорт».

34-летний Смольников подписал контракт с «Локомотивом» в феврале 2023 года. В этом сезоне на его счету 8 матчей за железнодорожников.

Источник: РБ Спорт
Игорь Смольников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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3
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4
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5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
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 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
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 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
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 Урал 28 8 6 14 29-45 30
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 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
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