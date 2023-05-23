Нагорных: «Продление контракта со Смольниковым не приоритет для «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал будущее защитника Игоря Смольникова, у которого в конце этого сезона заканчивается контракт.

«Ведутся ли переговоры о продлении контракта со Смольниковым? Я сейчас не готов ответить. Наверно, потому это не самая приоритетная тема для клуба», — цитирует Нагорных «РБ Спорт».

34-летний Смольников подписал контракт с «Локомотивом» в феврале 2023 года. В этом сезоне на его счету 8 матчей за железнодорожников.