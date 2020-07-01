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СМИ: Магкеев может перейти в «Спартак» или «Зенит»

1 июля 2020, 17:15
Станислав Магкеев. Фото ФК «Локомотив»
Станислав Магкеев. Фото ФК «Локомотив»
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев может покинуть команду, сообщает Metaraitings. В его приобретении заинтересованы «Спартак» и «Зенит».

Магкеев ведет переговоры с родным клубом о новом контракте. Последнее предложение не устроило сторону игрока. Действующее соглашение истекает летом 2023 года.

Разрыв договора с «Локомотивом» может стоить значительно меньше, чем потенциальный трансфер футболиста в другую команду. Главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско нужен опорный полузащитник, который может сыграть центрального защитника. Сергей Семак также заинтересован в игроке.

На счету 21-летнего россиянина в текущем сезоне 8 матчей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/magkeev-mozhet-pereyti-v-spartak-ili-zenit/

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