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СМИ: «Динамо» заплатит за Моро 10 миллионов евро

13:14
Никола Моро. Фото Instagram.
Никола Моро. Фото Instagram.
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Полузащитник загребского «Динамо» Никола Моро близок к переходу в «Динамо» из Москвы. Бело-голубые заплатят за футболиста 10 миллионов евро, утверждает Sportske Novosti.

Сам футболист согласен на переезд в Россию.

Ранее появлялась информация, что на игрока претендует киевское «Динамо». Но предложение украинской стороны в размере 7 миллионов евро было отвергнуто.

22-летний хорват из загребского «Динамо» провел 15 игр за молодежную сборную.

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