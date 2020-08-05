СМИ: «Динамо» заплатит за Моро 10 миллионов евро

Полузащитник загребского «Динамо» Никола Моро близок к переходу в «Динамо» из Москвы. Бело-голубые заплатят за футболиста 10 миллионов евро, утверждает Sportske Novosti.

Сам футболист согласен на переезд в Россию.

Ранее появлялась информация, что на игрока претендует киевское «Динамо». Но предложение украинской стороны в размере 7 миллионов евро было отвергнуто.

22-летний хорват из загребского «Динамо» провел 15 игр за молодежную сборную.