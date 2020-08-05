СМИ: «Динамо» заплатит за Моро 10 миллионов евро
13:14
Полузащитник загребского «Динамо» Никола Моро близок к переходу в «Динамо» из Москвы. Бело-голубые заплатят за футболиста 10 миллионов евро, утверждает Sportske Novosti.
Сам футболист согласен на переезд в Россию.
Ранее появлялась информация, что на игрока претендует киевское «Динамо». Но предложение украинской стороны в размере 7 миллионов евро было отвергнуто.
22-летний хорват из загребского «Динамо» провел 15 игр за молодежную сборную.
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