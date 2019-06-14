СМИ: "Брайтон" снова отдаст Мак Аллистера, которым интересовался "Спартак", в аренду в Аргентину

"Брайтон" не принял предложение "Спартака" по полузащитнику Алексису Мак Аллистеру. Ранее сообщалось, что красно-белые готовы были заплатить 20 миллионов евро за 20-летнего аргентинца. Как информирует Ole, английский клуб решил отдать хавбека в аренду в "Бока Хуниорс", а не продавать красно-белым.

"Брайтон" приобрел футболиста у "Архентинос Хуниорс" зимой 2019 года за 5 миллионов евро, а затем отдал его обратно в аренду до конца сезона из-за того, что он не смог получить разрешение на работу. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне Мак Аллистер провел 23 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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