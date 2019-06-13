Источник: "Спартак" предлагает 20 миллионов евро за хавбека "Брайтона" Мак Аллистера

"Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Брайтона" Алексису Мак Аллистеру. Как сообщил в своем Твиттере журналист Crack Deportivo Луис Фрегосси, красно-белые предлагают 20 миллионов евро за 20-летнего аргентинца. На Мак Аллистера также претендует "Бока Хуниорс".

Atención .. se demora la llegada de Alexis Mac Allister a Boca

El #Spartak de Moscú llamo al #Brigthon de Inglaterra ofertando 20 M de euros por el volante . . El futuro del jugador ahora es una incógnita — Luis Fregossi (@LuisFregossi) 13 июня 2019 г.

"Брайтон" приобрел футболиста у "Архентинос Хуниорс" зимой 2019 года за 5 миллионов евро, а затем отдал его обратно в аренду до конца сезона. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне Мак Аллистер провел 23 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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