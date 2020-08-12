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В Турции написали об интересе «Бешикташа» к Дзюбе. Капитан недавно продлил контракт с «Зенитом»

12 августа 2020, 23:48
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба может перейти на правах аренды в «Бешикташ», утверждает ortacizgi.com.

По данным источника, руководство турецкого куба хочет арендовать 31-летнего россиянина и на данный момент работает по трансферу игрока.

Летом «Зенит» объявил о продлении контракта капитана сборной России. В этом сезоне форвард стал капитаном клуба.

В минувшем сезоне Дзюба забил 16 мячей и сделал 11 результативных передач в 26 встречах чемпионата России. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

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