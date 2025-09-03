Защитник «Акрона» Димоски перешел в «Бачка Топола»

Сербский клуб «Бачка Топола» объявил о переходе защитника «Акрона» Бояна Димоски.

23-летний македонец подписал контракт до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценил сумму сделки в 100 тысяч евро.

Вторую половину сезона-2024/25 защитник провел в аренде в «Партизане», за который сыграл в 4 матчах.

Димоски выступал за «Акрон» с лета 2023 года. Он провел 42 матча и сделал 3 голевых паса.