Слуцкий спел песню Мэрайи Кэри в новогоднем поздравлении «Рубина»

На официальном канале «Рубина» в YouTube опубликовано поздравление с новым годом. Видео называется «Новогодний хит 2021. Слуцкий и команда».

В этом ролике участвуют игроки команды и главный тренер Леонид Слуцкий. Тренер на протяжении видео на английском языке исполняет песню Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You». В различных сценках снялись и футболисты. Так, Дмитрий Тарасов, который покидает «Рубин» по окончании года, спародировал новогоднее поздравление президента России. «Дорогие подписчики, то есть болельщики! Год был непростой», — сказал он.

Первую часть сезона «Рубин» завершил на девятом месте в Тинькофф РПЛ, набрав 28 очков в девяти матчах.