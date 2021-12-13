Слуцкий рассказал, почему плохо относится к акции BLM на футбольных матчах
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему плохо относится к акции BLM на футбольных матчах.
«Плохо отношусь к теме преклонения колена перед началом матчей. Я всегда против какой-то отдельной дискриминации — темнокожих, людей нетрадиционной сексуальной ориентации, феминисток или еще кого-то. Все жизни имеют значение. Я работал с людьми разных рас и национальностей. Не понимаю, почему акцент делается именно на одной расе. Плюс сам жест меня несколько прибивает. Что такое преклонить колено? Могу понять минуту молчания, какой-то специальный жест, ленточку. Коленопреклонение — спорная вещь, мне не нравится этот жест. Футбольный мир разделился в этом вопросе. Я ходил на матч сборных Уэльса и Белоруссии. Игроки первой команды преклонили колено, а второй — нет. Ты еще и мудаком из-за этого выглядишь, потому что тебя кто-то осудит за это. Если бы я сейчас работал в «Халле», предоставил бы футболистам право выбора. Хочешь преклонить колено — преклоняй, если нет, то не надо», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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