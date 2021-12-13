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Слуцкий рассказал, почему плохо относится к акции BLM на футбольных матчах

12:20
Бельгийцы встали на колени в поддержку акции BLM. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Бельгийцы встали на колени в поддержку акции BLM. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему плохо относится к акции BLM на футбольных матчах.

«Плохо отношусь к теме преклонения колена перед началом матчей. Я всегда против какой-то отдельной дискриминации — темнокожих, людей нетрадиционной сексуальной ориентации, феминисток или еще кого-то. Все жизни имеют значение. Я работал с людьми разных рас и национальностей. Не понимаю, почему акцент делается именно на одной расе. Плюс сам жест меня несколько прибивает. Что такое преклонить колено? Могу понять минуту молчания, какой-то специальный жест, ленточку. Коленопреклонение — спорная вещь, мне не нравится этот жест. Футбольный мир разделился в этом вопросе. Я ходил на матч сборных Уэльса и Белоруссии. Игроки первой команды преклонили колено, а второй — нет. Ты еще и мудаком из-за этого выглядишь, потому что тебя кто-то осудит за это. Если бы я сейчас работал в «Халле», предоставил бы футболистам право выбора. Хочешь преклонить колено — преклоняй, если нет, то не надо», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

Дополнительная информация:

https://youtu.be/SCu5dPKF9FQ

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Сергей Федоров все материалы автора Мария Куцубеева все материалы автора

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