Слуцкий рассказал о ходе подготовки «Рубина» на сборах в Турции

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о ходе подготовки на сборах в Турции. Команда в полном составе прибыла в тренировочный лагерь в Белеке.

«Место нам прекрасно знакомо, поле отличного качества, поэтому сразу приступили к работе. Мы сделали вчера тест, физическое состояние разное. Так всегда бывает, что кто-то чуть в лучшем состоянии прибывает на сбор, кто-то чуть в худшем. Но, я думаю, что к концу первого сбора мы стабилизируем состояние всей команды, — отметил Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. — У нас есть кадровая ситуация, которая продолжается с прошлого года: у Меркулова доставали шуруп из ноги, поэтому он пропустил несколько дней. Бакаева по прежнему беспокоят проблемы, которые были в декабре. Мы дали несколько дополнительных дней отдыха Ин Бому в связи с его двухнедельным карантином в Корее. Все остальное идет по плану».

Команда работает в двухразовом режиме. К концу первого сбора, который завершится 24 января, «Рубин» сыграет два спарринга — 21 января с белградским «Партизаном» и 24 января с ФК «Сочи».