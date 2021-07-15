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Слуцкий рассказал, чем недоволен в матче со «Спартаком»

01:41
Леонид Слуцкий. Фото Сергей Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Сергей Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Спартака» (0:4) в матче Кубка Матч Премьер отметил важность второго пропущенного гола. Красно-белые забили 3 гола за 7 минут.

«В первом тайме была содержательная и качественная игра. Немного не разобрались со стандартом, который привел к пенальти. Было много позиционных атак, моментов, подходов. Недоволен тем, что мы развалились после второго гола. Ничто не предвещало разгрома. Пытались отыграться.

Второй гол быстро пропустили, а после этого все. Не должна команда уровня «Рубина» разваливаться и позволять сопернику так много. Пошел брак в простых передачах, даже от тех, кто только появился на поле. Так что это не усталость", — цитирует пресс-служба казанского клуба Слуцкого.

Спартак — Рубин

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-nedovolen-chto-razvalilis-posle-vtorogo-gola

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Евгений Козинов все материалы автора

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