Слуцкий рассказал, чем недоволен в матче со «Спартаком»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Спартака» (0:4) в матче Кубка Матч Премьер отметил важность второго пропущенного гола. Красно-белые забили 3 гола за 7 минут.
«В первом тайме была содержательная и качественная игра. Немного не разобрались со стандартом, который привел к пенальти. Было много позиционных атак, моментов, подходов. Недоволен тем, что мы развалились после второго гола. Ничто не предвещало разгрома. Пытались отыграться.
Второй гол быстро пропустили, а после этого все. Не должна команда уровня «Рубина» разваливаться и позволять сопернику так много. Пошел брак в простых передачах, даже от тех, кто только появился на поле. Так что это не усталость", — цитирует пресс-служба казанского клуба Слуцкого.
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-nedovolen-chto-razvalilis-posle-vtorogo-gola
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