Слуцкий прокомментировал высказывание Заремы о геях в «Спартаке»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал высказывание супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о геях в московском клубе.
«Оставил бы в своей команде футболиста-гея? Да. Толерантны ли с этим в Голландии? Нет. Я ни разу не видел гея футболиста. Я понимаю, что так не может быть, но никто не признавался. Даже в Голландии, причем в других командах. Да, Салихова говорила про Деми де Зеува, но это слухи, домыслы и предположения. Он в открытую никогда об этом не говорил. Он работает сейчас в Голландии экспертом на телевидении. Вообще, в Голландии этой темы не существует, только если кто-то домыслил что-то. У меня нет такой информации, какая есть у Заремы. Сложно представить, что толерантность и каминг-аут дойдут до футбола. Не в том плане, что скажут «это ужас», а я представляю, какое количество шуток будет в адрес этого человека. Если ты шутишь над разрезом глаз, над не очень симпатичной внешностью, то я понимаю, какое количество шуток будет на этот счет. Поэтому игрок подумает, что лучше не признаваться. Ему же столько прилетит в раздевалке. Даже из дружеских побуждений. Если говорить серьезно, то я думаю, что сегодня такой мир, что все это примут», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
Ранее Салихова заявила, что в «Спартаке» не будет футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а также рассказала, что бывший полузащитник московского клуба Деми де Зеув является геем.
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