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Слуцкий прокомментировал высказывание Заремы о геях в «Спартаке»

12:13
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал высказывание супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о геях в московском клубе.

«Оставил бы в своей команде футболиста-гея? Да. Толерантны ли с этим в Голландии? Нет. Я ни разу не видел гея футболиста. Я понимаю, что так не может быть, но никто не признавался. Даже в Голландии, причем в других командах. Да, Салихова говорила про Деми де Зеува, но это слухи, домыслы и предположения. Он в открытую никогда об этом не говорил. Он работает сейчас в Голландии экспертом на телевидении. Вообще, в Голландии этой темы не существует, только если кто-то домыслил что-то. У меня нет такой информации, какая есть у Заремы. Сложно представить, что толерантность и каминг-аут дойдут до футбола. Не в том плане, что скажут «это ужас», а я представляю, какое количество шуток будет в адрес этого человека. Если ты шутишь над разрезом глаз, над не очень симпатичной внешностью, то я понимаю, какое количество шуток будет на этот счет. Поэтому игрок подумает, что лучше не признаваться. Ему же столько прилетит в раздевалке. Даже из дружеских побуждений. Если говорить серьезно, то я думаю, что сегодня такой мир, что все это примут», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Ранее Салихова заявила, что в «Спартаке» не будет футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а также рассказала, что бывший полузащитник московского клуба Деми де Зеув является геем.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

Дополнительная информация:

https://youtu.be/SCu5dPKF9FQ

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