Слуцкий: «Люблю клуб ЦСКА, с Лешей Березуцким мы друзья»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:0) высказался о главном тренере армейцев Алексее Березуцком.
«Люблю клуб ЦСКА, с Лешей Березуцким мы друзья, и я ему желаю успеха, как и ЦСКА во всех клубах, кроме матчей с «Рубином», — сказал Слуцкий.
Благодаря победе «Рубин» поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету казанцев 19 очков в 13 матчах. ЦСКА занимает 3-ю строчку с 23 очками в 13 играх.
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