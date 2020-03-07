Слуцкий призвал женщин отпраздновать 8 марта на матче с «Крыльями Советов»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пригласил женщин отметить 8 марта на стадионе.
Казанцы проведут матч 21-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
— Дорогие женщины! Вряд ли вы когда-нибудь праздновали свой праздник на стадионе во время просмотра футбольного матча, — сказал Слуцкий в обращении. — У вас есть уникальная возможность исправить этот маленький минус в ваших огромных положительных вещах.
Ждем вас на стадионе «Центральный» 8 марта. Не забудьте взять своих мужей.
Леонид Слуцкий обратился к представительницам прекрасной половины человечества в предверии матча с «Крыльями Советов», который пройдет уже завтра!?— «Рубин» Казань (@fcrk) March 7, 2020
? Если вы ещё не успели приобрести билеты, то это можно сделать на https://t.co/wyrYrvlXm7 и кассах города! pic.twitter.com/sQiTjglfP3