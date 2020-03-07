Слуцкий призвал женщин отпраздновать 8 марта на матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пригласил женщин отметить 8 марта на стадионе.

Казанцы проведут матч 21-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

— Дорогие женщины! Вряд ли вы когда-нибудь праздновали свой праздник на стадионе во время просмотра футбольного матча, — сказал Слуцкий в обращении. — У вас есть уникальная возможность исправить этот маленький минус в ваших огромных положительных вещах.

Ждем вас на стадионе «Центральный» 8 марта. Не забудьте взять своих мужей.