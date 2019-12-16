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Слуцкий — один из главных кандидатов на пост главного тренера «Рубина»

14:15
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Как стало известно «СЭ», Леонид Слуцкий является одним из главных кандидатов на пост тренера «Рубина». Должность стала вакантной сегодня после того, как казанский клуб договорился и объявил о расторжении контракта Романа Шаронова.

Слуцкого привлекает серьезность проекта и определенные гарантии устойчивого финансирования «Рубина». Ранее экс-тренер ЦСКА и сборной России покинул пост главного тренера «Витесса». (Вячеслав Короткин)

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