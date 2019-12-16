Как стало известно «СЭ», Леонид Слуцкий является одним из главных кандидатов на пост тренера «Рубина». Должность стала вакантной сегодня после того, как казанский клуб договорился и объявил о расторжении контракта Романа Шаронова.

Слуцкого привлекает серьезность проекта и определенные гарантии устойчивого финансирования «Рубина». Ранее экс-тренер ЦСКА и сборной России покинул пост главного тренера «Витесса». (Вячеслав Короткин)