Слуцкий боится, что футболисты могут заболеть коронавирусом. Последствия могут быть очень серьезными

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признался, что серьезно беспокоится за состояние здоровья игроков и риск, что они заразятся коронавирусом.

— Я общался со многими докторами, и все однозначно говорят о том, что футболисты находятся в первой группе риска, потому что при больших объемах нагрузок у тебя снижается очень сильно иммунитет, — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале Nobel. — И как раз таки для футболистов вещи, связанные с дыхательной системой, вентиляцией легких, они крайне важны, поэтому футболисты точно будут уязвимы, точно будут в зоне риска.

И опять же, если мы берем европейские примеры, то Германия возобновляет чемпионат на 64-й день после того, как у них пошел спад пика в стране, и количество выздоровевших превышало количество заболевших.

У нас мы еще не дошли до этой точки. И не знаем, когда дойдет. Поэтому, если мы говорим про опасность того, что футболисты заболеют — она высокая. Но даже дело не в том, что сейчас многие скажут: «Ничего страшного, они получают такие деньги, пусть болеют, бог с ними».

Я скажу так, что переболевший футболист — это угроза вообще всей его карьере. В футболе есть болезни — та же, например, пневмония — если футболист переболел в детстве, это всегда снижает его общий скоростной объем. Выносливость падает минимум на 10 процентов. Никто еще не знает, потому что вирус не изученный, но есть подозрения, что у футболистов, переболевших коронавирусом, это может сказаться на всей его карьере.

Вопрос не в том, что он сейчас переболеет. Окей, никто не застрахован, можно переболеть. Просто у футболиста это реально может поставить крест на его карьере, потому что это напрямую влияет на те органы, которые он использует каждый день.

Может быть, в другой какой-то профессии — это плохо, если любой человек болеет — не будет каких-то длинных последствий. Я еще раз говорю: никто не боится. Я ни разу ни от одного футболиста не слышал, что я не буду тренироваться, потому что я боюсь. Все наоборот хотят тренироваться, все бьют копытом, все хотят играть.

Хотя, например, я читал много, что в Англии и Италии футболисты просто не хотят возобновлять тренировки из-за высокой опасности заболевания.