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Слуцкий, Березуцкие и остальной штаб «Витесса» поздравили Дзюбу с днем рождения

14:27
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поздравил с днем рождения капитана сборной России Артема Дзюбу. Форварду «Зенита» сегодня исполнился 31 год.

В небольшом ролике, опубликованном в Instagram Слуцкого, специалист повторяет знаменитое воинское приветствие, которым Дзюба отмечает забитые мячи. Вслед за ним жест повторяют остальные члены штаба «Витесса», включая братьев Алексея и Василия Березуцких.

«С днем рождения, король севера!» — подписал видео Слуцкий.

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