Слишкович прокомментировал недостоверные новости вокруг его персоны

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что вокруг него распространяется много слухов. Он отметил, что за всю карьеру у него не было ни с кем конфликтов.

«Я начитался глупостей о том, что я якобы просил огромные деньги, что (Владимир) Ивич не хотел со мной работать. Я вас уверяю, что это все ложь некоторых людей и их собственные интересы. Я нормально реагирую на критику моих тренерских качеств, но не допускаю, когда ставится под сомнение моя порядочность», — цитирует Слишковича РИА «Новости».

Он также рассказал, что в «Спартаке» к нему хорошо относилось руководство клуба, поддерживая его.

«Я всегда был корректен и честен, всегда ставил интересы клуба и команды превыше своих. Тем более в тот период мне поступило предложение о работе в клубе РПЛ, где я мог быть главным тренером и намного больше заработать, но я не мог оставить команду», — добавил Слишкович.

41-летний босниец в середине апреля временно возглавил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.