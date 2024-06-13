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Сегодня, 12:39

Слишкович прокомментировал недостоверные новости вокруг его персоны

Виктория Кравченко
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Владимир Слишкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что вокруг него распространяется много слухов. Он отметил, что за всю карьеру у него не было ни с кем конфликтов.

«Я начитался глупостей о том, что я якобы просил огромные деньги, что (Владимир) Ивич не хотел со мной работать. Я вас уверяю, что это все ложь некоторых людей и их собственные интересы. Я нормально реагирую на критику моих тренерских качеств, но не допускаю, когда ставится под сомнение моя порядочность», — цитирует Слишковича РИА «Новости».

Он также рассказал, что в «Спартаке» к нему хорошо относилось руководство клуба, поддерживая его.

«Я всегда был корректен и честен, всегда ставил интересы клуба и команды превыше своих. Тем более в тот период мне поступило предложение о работе в клубе РПЛ, где я мог быть главным тренером и намного больше заработать, но я не мог оставить команду», — добавил Слишкович.

41-летний босниец в середине апреля временно возглавил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

В конце мая «Спартак» объявил об уходе Слишковича. До этого ожидалось, что он войдет в тренерский штаб Деяна Станковича, который возглавит команду с сезона-2024/25.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240613/slishkovich-1952536124.html?in=l
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
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5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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