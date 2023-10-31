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Следующие слушания по существу о контрабанде наркотиков Промесом пройдут в январе 2024 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Слушания по существу по делу о контрабанде наркотиков нападающим «Спартака» Квинси Промесом пройдут в январе 2024 года, сообщает журналистка газеты De Telegraaf Саскиа Беллеман.

«Слушания по существу дела назначены на конец января. Дело связано с импортом двух партий кокаина через Западную Шельду и порт Антверпен в январе 2020 года», — написала Беллеман в своем Twitter-аккаунте.

Сообщается, что первая партия наркотиков включала 650 блоков по 1 кг каждый, а вторая партия, по данным прокуратуры, составила 712 кг. По версии обвинения, Промес и еще один мужчина по имени Марилио В. договорились с перевозчиками, чтобы те забрали две партии запрещенных веществ, но контрабанда была перехвачена полицией.

В конце мая стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинение в контрабанде наркотиков.

В июне 2023 года стало известно, что суд Амстердама приговорил 31-летнего футболиста к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Позднее нападающий «Спартака» подал апелляцию на решение суда по делу о нападении на двоюродного брата.

Источник: Саскиа Беллеман
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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