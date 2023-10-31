«Локомотив» с помощью нейросети создал образы игроков команды в роли злодеев

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала фотографии игроком команды в образах злодеев, который были сделаны с помощью нейросети.

На снимках, например, изображен Дмитрий Баринов в образе Ганнибала Лектера, Антон Миранчук в образе Джейсона Вурхиза, а Сергей Пиянев — кукла Чаки.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 13 турах. Следующий матч в чемпионате страны команда проведет 5 ноября против «Спартака».