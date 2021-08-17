Sky Sports: «Спартак» не претендует на полузащитника «Рейнджерс» Камара

«Спартак» не входит в число претендентов на полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара.

«Спартак» не интересуется Гленом Камара и не ведет переговоров с игроком или его представителями», — сообщил представитель шотландской команды Sky Sports.

На прошедшем чемпионате Европы 25-летний Камара сыграл во всех трех матчах сборной Финляндии. В составе «Рейнджерс» в минувшем сезоне шотландской премьер-лиги он провел 33 матча и забил 1 мяч.