«Атлетико Паранаэнсе» будет обязан выкупить у «Спартака» Педро Рошу за 5,5 миллиона евро при определенных условиях

Стали известны подробности перехода нападающего «Спартака» Педро Роши в «Атлетико Паранаэнсе». Москвичи отдали футболиста бразильскому клубу в аренду с обязательным правом выкупа при определенных условиях, сообщает O Globo.

«Атлетико Паранаэнсе» будет обязан выкупить 26-летнего игрока за 5,5 миллиона евро, если он проведет в сезоне не менее 60 процентов матчей.

В прошлом сезоне Роша выступал за «Фламенго» на правах аренды, а зимой вернулся в Россию и играл за «Спартак-2». На его счету 4 гола и 2 голевые передачи в 15 встречах в прошедшем розыгрыше Олимп-ФНЛ.