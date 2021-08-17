Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Атлетико Паранаэнсе» будет обязан выкупить у «Спартака» Педро Рошу за 5,5 миллиона евро при определенных условиях

23:13
Педро Роша. Фото ФК «Спартак»
Педро Роша. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Стали известны подробности перехода нападающего «Спартака» Педро Роши в «Атлетико Паранаэнсе». Москвичи отдали футболиста бразильскому клубу в аренду с обязательным правом выкупа при определенных условиях, сообщает O Globo.

«Атлетико Паранаэнсе» будет обязан выкупить 26-летнего игрока за 5,5 миллиона евро, если он проведет в сезоне не менее 60 процентов матчей.

В прошлом сезоне Роша выступал за «Фламенго» на правах аренды, а зимой вернулся в Россию и играл за «Спартак-2». На его счету 4 гола и 2 голевые передачи в 15 встречах в прошедшем розыгрыше Олимп-ФНЛ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Камеры сняли, как байкер насмерть снес пешехода на востоке Москвы
Раскрыты детали переговоров США с талибами перед бегством президента Афганистана
Любовный гороскоп на осень 2021 года от экстрасенса Кажетты
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд