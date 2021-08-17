«Атлетико Паранаэнсе» будет обязан выкупить у «Спартака» Педро Рошу за 5,5 миллиона евро при определенных условиях
23:13
Стали известны подробности перехода нападающего «Спартака» Педро Роши в «Атлетико Паранаэнсе». Москвичи отдали футболиста бразильскому клубу в аренду с обязательным правом выкупа при определенных условиях, сообщает O Globo.
«Атлетико Паранаэнсе» будет обязан выкупить 26-летнего игрока за 5,5 миллиона евро, если он проведет в сезоне не менее 60 процентов матчей.
В прошлом сезоне Роша выступал за «Фламенго» на правах аренды, а зимой вернулся в Россию и играл за «Спартак-2». На его счету 4 гола и 2 голевые передачи в 15 встречах в прошедшем розыгрыше Олимп-ФНЛ.
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