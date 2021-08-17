Брат погибшего в аварии голкипера ЦСКА Еремина рассказал о договорном матче после гибели вратаря

Игорь Еремин, брат погибшего после автокатастрофы в 1991 году голкипера ЦСКА Михаила Еремина, в интервью «СЭ» рассказал, что армейцы просили сыграть вничью соперников после смерти вратаря.

— С «Шахтером» ЦСКА играл вскоре после случившегося. Пытались договориться на ничью — те отказались категорически.

— Сами пацаны подошли перед игрой: «Ребят, давайте ничеечку... Мы не выдержим 90 минут!» — «Нет!» Ни в какую. Ну и выиграли 4:3. Наши-то никакие были. Ладно, потеряли основного вратаря. Одни вопросы в голове: будет жив? Останется калекой? У всех стресс, кто-то выпил, чтоб заглушить... Помните момент при счете 3:3? Это Щербаков четвертый забил?

— Щербаков не играл.

— Ну, кто-то убегает — а наших просто ноги не несут. Быстров, Фока стоят, руки опустили... Сколько в этом матче отыгрывались, с 0:2 вернулись — а четвертый уже не забить. Всем ясно.

— Зато в следующем матче договорились. В Днепропетровске?

— Да. Мне Колесо (Михаил Колесников. — Прим. «СЭ») рассказывал — даже тренеров не задействовали. Сами ребята все решили, подошли к днепропетровским: «1:1, 2:2... Сколько хотите!» — «Договорились». Там минута молчания как раз по Мишке была.