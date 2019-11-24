Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после домашнего матча 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2) затруднился назвать точную причину упущенных моментов в играх с топ-клубами. Оружейники проводят серию встреч со «Спартаком» (1:0 в Москве), «Зенитом» (0:1 в Туле), «быками», а далее сыграют с ЦСКА (2 декабря в гостях) и «Локомотивом» (6 декабря на своем поле).

— Можно долго на этот вопрос отвечать. Где-то не хватает в завершающей стадии атаки, где-то холоднокровия, ну и везения, футбольного фарта никто не отменял. Сказал ребятам, что вернуть его можно только через работу, — заметил Черевчненко на послематчевой пресс-конференции.

— Как прокомментируете момент с выходом Горбатенко, когда он затянул с ударом (и в итоге упал после борьбы с защитником)?

— Игорь сказал, что подрабатывал мяч под левую ногу. А что дальше было... Я о судейских вопросах не хочу говорить.

— А что скажете о пенальти в ворота «Арсенала»? Он вам не показался странным?

— Не мое это дело. Там есть свои люди, у них есть своя работа, а у меня есть своя. Хотя скоро этой работы может и не быть с таким... Дальше не буду продолжать.

— Это ваше личное мнение или кто-то его озвучил?

— Нет, нет, нет. Это я намекаю на другие моменты — не по работе.

— А ведь кажется, что «Арсеналу» совсем немного не хватает, чтобы побеждать топ-клубы...

— Ну вот малости не хватает, поэтому такие результаты — 1:2, 0:1. (Артем Агапов)

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