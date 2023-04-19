Скопинцев — о результатах «Динамо»: «Уверен, в скором времени все наладим»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал открытие магазина, приуроченное к столетию клуба.

— Отличный магазин, классная атмосфера. Думаю, продажи пойдут успешно.

— Результаты команды отстают от активностей.

— Пытаемся разобраться с этим совместными усилиями. Уверен, в скором времени наладим.

На данный момент «Динамо» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.