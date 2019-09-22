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Скопинцев, Фьолусон и Кайю — в старте «Краснодара» на матч с ЦСКА

17:45
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Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч 10-го тура чемпионата России против ЦСКА, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало игры — в 19.00 (мск).

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов — Петров, Мартынович, Фьолусон, Скопинцев — Стоцкий, Уткин, Кайю, Олссон — Ари, Вандерсон.

Ранее стал известен стартовый состав ЦСКА.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».

ЦСКА — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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